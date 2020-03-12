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Adalet Bakanı Gül: "Korona virüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık.

Adalet Bakanı Gül: "Korona virüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık.

12.03.2020 22:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:52
Adalet Bakanı Gül:
Adalet Bakanı Gül: "Korona virüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda acil eylem planımızı sürekli güncelleyip titizlikle uyguluyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Abdülhamit Gül, Koronavirüs, 3. Sayfa

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