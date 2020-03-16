Adalet Bakanı Gül, koronavirüse karşı yeni tedbirleri açıklayacak
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıkta düzenleyeceği basın toplantısıyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınacak önlemleri açıklayacak.
16.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:32
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıkta düzenleyeceği basın toplantısıyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınacak önlemleri açıklayacak.
Bakan Gül, saat 14.00'te bakanlıkta adliye, cezaevi ve noterliklerde alınması kararlaştırılan yeni tedbirlere ilişkin bilgi verecek.
Bakan Gül, saat 14.00'te bakanlıkta adliye, cezaevi ve noterliklerde alınması kararlaştırılan yeni tedbirlere ilişkin bilgi verecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Abdulhamit Gül, Güncel
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