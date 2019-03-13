Adalet Bakanı Gül: Nöbetçi Noter Uygulamasını 6 Nisan'da Başlatıyoruz

Nöbetçi noterlik uygulamasının başlayacağı tarih belli oldu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibariyle başlatıyoruz, tüm hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.
HAFTA SONLARI İŞLEM YAPILABİLECEK
Uygulamanın başlamasıyla birlikte vatandaşlar artık Cumartesi ve Pazar günleri de noterde işlem yapabilecek.
"ÇALIŞMA SAATLERİ BOYUNCA HİZMET VERECEK"
Bakan Gül, "Bütün illerimizde Cumartesi ve Pazar günleri için nöbetçi olarak belirlenen noterlik daireleri, hafta içi uygulanan çalışma saatleri boyunca hizmet verecek" dedi.
Abdülhamit Gül, Politika, Ekonomi, Güncel