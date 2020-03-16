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Adalet Bakanı Gül: "Sağlık Bakanlığı adı altında sosyal medyada yayılan ve doğru olduğu iddia...

Adalet Bakanı Gül: "Sağlık Bakanlığı adı altında sosyal medyada yayılan ve doğru olduğu iddia edilen belge hakkında da soruşturma başlatılmıştır" -"Tüm adliyelerde acele işler, tutuklu işler hariç duruşmalar ertelemişlerdir" -"60 yaş üst ve hakim ve savcılarımızda idari izin yürürlüğe...

16.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:42
Adalet Bakanı Gül: "Sağlık Bakanlığı adı altında sosyal medyada yayılan ve doğru olduğu iddia edilen belge hakkında da soruşturma başlatılmıştır"
-"Tüm adliyelerde acele işler, tutuklu işler hariç duruşmalar ertelemişlerdir"
-"60 yaş üst ve hakim ve savcılarımızda idari izin yürürlüğe girmiştir"
-"Cezaevlerin girişlerde ön muayene ve kontrol yapılmaktadır"
-"Tüm kurumlarda personel,avukatlar ve dışarıdan gelenlere maske verilmektedir"
-"Cezaevlerinde mektup ve kitaplar 24 saat bekletildikten sonra ilgililere teslim edilmesi sağlanacaktır"
-"Ceza İnfaz Kurumlarında pozitif koronavirüs vakasına rastlanmamıştır"
-"Noterlik hizmetlerinde hafta sonu hizmetler yeni bir duyuruya kadar ertelenmiştir"
-"Bakanlıklarımızın yapmış olduğu açıklamalar dışında hiçbir açıklama,belge ve bilgiye itibar edilmemesi gerekmektedir"
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Adalet Bakanı Gül:

Kaynak: İHA

Etiketler : Abdülhamit Gül, Genel

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