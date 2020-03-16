Adalet Bakanı Gül: "Sağlık Bakanlığı adı altında sosyal medyada yayılan ve doğru olduğu iddia...
Adalet Bakanı Gül: "Sağlık Bakanlığı adı altında sosyal medyada yayılan ve doğru olduğu iddia edilen belge hakkında da soruşturma başlatılmıştır" -"Tüm adliyelerde acele işler, tutuklu işler hariç duruşmalar ertelemişlerdir" -"60 yaş üst ve hakim ve savcılarımızda idari izin yürürlüğe...
16.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:42
Adalet Bakanı Gül: "Sağlık Bakanlığı adı altında sosyal medyada yayılan ve doğru olduğu iddia edilen belge hakkında da soruşturma başlatılmıştır"-"Tüm adliyelerde acele işler, tutuklu işler hariç duruşmalar ertelemişlerdir"-"60 yaş üst ve hakim ve savcılarımızda idari izin yürürlüğe girmiştir"-"Cezaevlerin girişlerde ön muayene ve kontrol yapılmaktadır"-"Tüm kurumlarda personel,avukatlar ve dışarıdan gelenlere maske verilmektedir"-"Cezaevlerinde mektup ve kitaplar 24 saat bekletildikten sonra ilgililere teslim edilmesi sağlanacaktır"-"Ceza İnfaz Kurumlarında pozitif koronavirüs vakasına rastlanmamıştır"-"Noterlik hizmetlerinde hafta sonu hizmetler yeni bir duyuruya kadar ertelenmiştir"-"Bakanlıklarımızın yapmış olduğu açıklamalar dışında hiçbir açıklama,belge ve bilgiye itibar edilmemesi gerekmektedir"
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Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Adalet Bakanı Gül: "Sağlık Bakanlığı adı altında sosyal medyada yayılan ve doğru olduğu iddia...
Etiketler : Abdülhamit Gül, Genel
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