Menü
Haberler ›› Güncel ››Adalet Bakanı Gül: 'Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere... - Güncel

Adalet Bakanı Gül: "Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere...

Adalet Bakanı Gül: "Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulmalıdır.

17.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:06
Adalet Bakanı Gül:
Adalet Bakanı Gül: "Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulmalıdır."

Kaynak: AA

Etiketler : Abdülhamit Gül, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil Güncel
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Güncel
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı