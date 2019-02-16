Adalet Bakanı Gül, Sincan'da Esnafı Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, Sincan
ilçesinde esnafla bir araya gelerek, AK Parti
Büyükşehir ve Sincan belediye başkan adayları
için destek istedi.
Gül, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde Vatan Caddesi
'ndeki esnafı ziyaret etti.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan
ve AK Parti Sincan İlçe teşkilatı temsilcileriyle dükkanları gezen Bakan Gül, burada esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Bakan gül, Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
ve Sincan Belediye Başkan adayı Ercan için destek sözü aldı.
Esnafla çay içen Bakan Gül, vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara da oyuncak hediye etti.
Daha sonra beraberindekilerle Sincan Ziraat Odasını da ziyaret eden Gül, ardından MHP
Sincan Teşkilat Başkanlığına geçerek Teşkilat Başkanı Ahmet Çevik
ile görüştü.
belediye başkan adayı,AK Parti,Adalet Bakanı,Sincan
Kaynak: AA