Adalet Bakanı Gül: "Sonunda yargıya güven artacak"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı reformuna ilişkin düzenlemeler adım adım faaliyete girdikçe yargıya güvenin artacağını belirterek, "Bir sürecin başlaması, ivmenin yukarıya doğru çıkması önemli." dedi.

Gül, TBMM'deki "nöbetçi bakan odası"nda parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki düzenlemeler hatırlatılarak, "Yargı paketleri tamamlandığında nasıl bir yargı göreceğiz?" sorusu üzerine Gül, "Açıklanan yargı paketleriyle alakalı yargıya güven hususundaki sorunlar nelerdir? İlgililer bunun üzerinde çalışıyor. Bu sihirli bir değnek de değil. 'Birinci paket yürürlüğe girdi, her şey bir anda güllük gülistanlık olacak' anlamında da bir şey değil. Mesela birinci yargı paketindeki düzenlemelerin bir kısmı ocak ayında yürürlüğe girecek, seri yargılama, basit yargılamayla ilgili. Bunlar adım adım faaliyete girdikçe yargıya güven artacak. Bir sürecin başlaması, ivmenin yukarıya doğru çıkması önemli." diye konuştu.

Birinci yargı paketindeki düzenlemeler kapsamında Yargıtay yolunun açılacağını söyleyen Gül, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda 'Yargıtay yolu açıldı' diye burada hem özgürlükler hem de içtihat birliği anlamında 15 ayrı istinafta farklı kararlar çıkabiliyor icabında. Bu konularla ilgili adımların başlaması, tutuklulukta belli bir azami süre öngörülmesi gibi, çocuk izlem merkezleri.... Bunların hepsi adım adım işte o bardağı dolduracak ve günün sonunda tüm bu reformlar bittiğinde yani iki pakette, üç pakette bitecek bir şey değil, 2023'e kadar sürecek, yargıya güvenin artacağı bir sonuç çıkacak."

Strazburg'da düzenlenen Avrupa Konseyi Adalet Bakanları Toplantısı'na katıldığını hatırlatan Gül, "Almanya Adalet Bakanı'nın, 'Almanya da yargıya, adalete yüzde 80 güvenmiyor." dediğini aktardı.

Gül, "Kendimizden kaynaklı elbette eksikler olabilir ama bu hususta bir çabanın ortaya konması önemli. Bunu hep beraber takip edeceğiz." dedi.

"Kaç yargı paketi çıkacak?" sorusuna Gül, "2023'e kadar, bazıları var ki 3 sene sonra şu anda hazır değil. Onların eylem planı çıkıyor. Hedef olarak bakanlık ne zaman olabileceğini de bir takvime bağlıyor. Hepsi bir anda olacak şey değil." karşılığını verdi.

Abdulhamit Gül, başka bir soru üzerine, nafaka konusunun çok önemli ve hassas olduğunu, bu konuda tüm etki analizlerinin iyice yapılması gerektiğini belirterek, "Bunların hepsi birer öneri ama Meclis takdir edecektir. Meclisin nasıl karar vereceği mühim." diye konuştu.

Kaynak: AA