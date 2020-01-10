Adalet Bakanı Gül, soruları yanıtladı: (1)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı hakimlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirterek, "'Hepsini temizledik, kimse kalmadı' diye bir yaklaşıma sahip olamayız. Bu konuda HSK titizlikle çalışmasını sürdürüyor." dedi.

Bakan Gül, Hakimevi'nde gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek, 2019 yılını değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 19 yaşındaki Berfin Özek'in yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan sanığa verilen cezaya ilişkin sorular üzerine değerlendirmelerde bulunan Bakan Gül, olayın gerçekten herkesi derinden üzdüğünü, genç kızın o halinin herkesin içini yaraladığını belirtti.

Kanunların toplumun sorunlarını çözmek için çıkarılan temel metinler olduğunu anlatan Gül, "Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti, bu konudaki o olayın ya da buna benzer olaylara karşı en insani, en vicdani bir tepkinin ortaya konması insanların ortak beklentisi. O anlamda Cumhurbaşkanımızın söylediği bunlara yönelik genel ifadeler, herkesin de duygusuna tercüman olan ifadeler." diye konuştu.

Yargının bir iş meydana geldikten sonra devreye girdiğini ifade eden Gül, "Bir iş meydana geldikten sonra cezayı vermek, o olayı başa sardırmıyor ki. Bizim ana derdimiz, o olayın hiç yaşanmaması için tedbirleri almak. Elbette suç olduğunda cezası olacak. Bir insan kadına niye el uzatır, niye kezzap atar. Bunların üzerine kafa yormak lazım." dedi.

Adalet Bakanı Gül, iki ayrı şehirde meydana gelen kadına şiddet vakasında, iki ayrı sanığın da dizi ismi söylediğini ve dizilerde gördüklerini uyguladıklarını söylediklerini aktardı.

Tüm kurumlara, dizileri yapanlara, yayıncılara, sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düştüğünü vurgulayan Gül, "Şiddete uğradıktan sonra hep beraber çalışalım gelin 3 katı, 5 katı daha cezayı artıralım. Ama bizim derdimiz o kadına kezzap dökülmeden nasıl engelleriz? Kezzap döküldükten sonra 20-50 yıl verelim ama öyle bir şey olmalı ki bu tür hadiseler yaşanmadan önlenmeli. Buna Aile Bakanlığı başta toplumun tüm kesimleriyle hep beraber bakmak lazım." değerlendirmesini yaptı.

FETÖ ile mücadele

FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin soruşturma, yargılama yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorular üzerine Bakan Gül, "Yargı siyasi veya değil diye ayrım yapmaz. Gereğini yapar, yapmaktadır. Hiçbir yargı mercii buna gözünü kapatamaz." diye konuştu.

Bir başka soru üzerine de Bakan Gül, FETÖ ile mücadelede asla rehavete düşmeden çalışma yapmak gerektiğini vurgulayarak, "Ucu nereye gidiyorsa, sonuna kadar gidecek bir mücadele ve yaklaşım perspektifini ortaya koymak lazım." ifadesini kullandı.

FETÖ ile iltisaklı hakimlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü, dün de Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) gündeminde bu konunun olduğunu belirten Bakan Gül, "Bu hafta da çalışmalar devam edecek. 'Hepsini temizledik, kimse kalmadı' diye bir yaklaşıma sahip olamayız. Bu konuda HSK titizlikle çalışmasını sürdürüyor." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı içinde FETÖ'nün ardından farklı tarikat ya da dini grupların yer aldığı şeklindeki iddialar bulunduğunun belirtilmesi üzerine, herkesin kendi dünya görüşünün olabileceğini belirtti.

Ancak kendi düşünce ya da dünya görüşünü daha önce olduğu gibi farklı şeylere dönüştürmeye asla müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Bakan Gül, "Bir yanlış oluşuma, yargı üzerinde anayasa ve hukuk dışındaki bir hiyerarşik oluşuma, ne olursa olsun müsaade etmeyiz. Bunlara izin verilemez, bununla sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

Kaynak: AA