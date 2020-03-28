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Adalet Bakanı Gül: "Stajyer avukatların daha önce 30 Mart olarak belirlenmiş idari izinlerini 30...

Adalet Bakanı Gül: "Stajyer avukatların daha önce 30 Mart olarak belirlenmiş idari izinlerini 30 Nisan'a kadar uzattık. Stajyer arkadaşlarımızın ve tüm personelimizin bu dönemi kişisel ve toplumsal sağlığı korumaya azami dikkat ederek geçireceklerine inanıyorum.

28.03.2020 12:25 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:25
Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Stajyer avukatların daha önce 30 Mart olarak belirlenmiş idari izinlerini 30 Nisan'a kadar uzattık. Stajyer arkadaşlarımızın ve tüm personelimizin bu dönemi kişisel ve toplumsal sağlığı korumaya azami dikkat ederek geçireceklerine inanıyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Abdülhamit Gül, Politika

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Haberler ›› Politika ››Adalet Bakanı Gül: 'Stajyer avukatların daha önce 30 Mart olarak belirlenmiş idari izinlerini 30... - Haberler

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