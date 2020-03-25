Adalet Bakanı Gül: "(TBMM'de kabul edilen kanun) Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer...
Adalet Bakanı Gül: "(TBMM'de kabul edilen kanun) Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ya yetki verildi.
25.03.2020 00:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 00:40
Adalet Bakanı Gül: "(TBMM'de kabul edilen kanun) Ülke genelinde duruşmaların ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ya yetki verildi."
Kaynak: AA
Etiketler : Hakim ve Savcılar Kurulu, Abdülhamit Gül, Güncel