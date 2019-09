Adalet Bakanı Gül: "Ucu kime varırsa varsın, FETÖ ile mücadele sürecek"

ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamid Gül, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukluevleri İşyurtları Kurumu ürün ve el sanatları fuarının açılış programına katıldı. Programda konuşan Bakan Gül, "Ucu kime varırsa varsın, FETÖ ve FETÖ taklitçileri ile mücadelemiz sürecek" dedi.Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukluevleri İşyurtları Kurumu'nun hükümlü ve tutukluları tarafından üretilen mamullerin tanıtımının yapılacağı "3. Ürün ve El Sanatları Fuarı" açılışı, Ankara Sıhhiye'de bulunan Adalet Sarayı açık otoparkında kurulan alanda gerçekleştirildi. Açılış programına Adalet Bakanı Abdülhamit Gül katıldı.Adalet Bakanı Gül, Ankara'da cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerce üretilen ürünlerin satışa sunulduğu işyurtları fuarında konuştu. Gül, konuşmasının başlarında 17 Eylül 1961 yılında idam edilen Adnan Menderes hakkında, "Sözlerimin başında dün idam edilmesinin yıldönümü olan, merhum Başbakan Adnan Menderes'i, rahmetle, minnetle, hürmetle yad ederek başlamak istiyorum. 27 Mayıs'tan merhum Başbakan Adnan Menderes, 'Sen buraya getiren irade böyle cezalandırılmalı istiyor sana bu cezayı vermemiz gerekiyor' diyen bir anlayış vardı. İşte bu anlayış bu milletin bağrından çıkmış milletin adamı Adnan Menderes'i idam sehpasına götürmüştür. Bu zihniyetin hukuka değil, darbeye vesayete dayanan bu zihniyet şiddetle bir kez daha kınıyoruz. Menderes ve arkadaşlarını da rahmetle anıyoruz. Bu millet; adamlarını, milletin bağrından çıkan Menderes gibi milletin adamlarını kıyamete kadar her zaman hayırla alacaktır. Darbeciler de her zaman şiddetle telin etmeye devam edecektir" dedi."FETÖ acı olaylar yaşattı"Bakan Gül Türkiye'nin yakın tarihine ilişkin yaşananları hatırlatarak, "27 Mayıslardan yine geliyoruz darbe dönemlerine. 'Bir sağdan bir soldan' diyerek 12 Eylül darbe yargılamasında yine yaşını büyüterek dam edilen gencecik yavrularımızı, dam sehpasına götüren anlayışla yine yargıya vesayetin gölgesini, vesayetçilerin yaklaşımını hepimiz gördük. İşte yine bu yargıdan yine FETÖ döneminin kumpasları ile delil uydurmaları ile devletin belli kademelerinde hiyerarşi bozmak adına delil üreten FETÖ zihniyetinde ki yargı yaklaşımlarını gördük. Bir delil yok ama 'Benim şuna ceza vermem lazım, ben bu hiyerarşi bozmam lazım, yargı benim olmalı' anlayışıyla insanlara iftira atan, insanları yargı sopasıyla hizaya getirmek isteyen FETÖ anlayışıyla da bu ülke çok acı hatıraları, olayları yaşadı" ifadelerini kullandı."Türk yargısı anlının akıyla çıktı"15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bombalandığını anımsatan Bakan Gül, "251 vatandaşımızı şehit eden han, alçak, kardeşlerimizi şehit eden han, alçak FETÖ'cüler 15 Temmuz gününden itibaren adliye koridorlarında tutuklayan, yargılayan, hukuk önünde hesap çeken bir bağımsız ve tarafsız Türk yargısı vardır, daha da güçlenerek yoluna devam edecektir. İşte 27 Mayıslardan buraya kadar bu mücadeleden Türk yargısı anlının akıyla çıkmıştır. Bugün de Türk yargısı yine terör örgütleriyle kararlı mücadelesini sürdürmektedir. Türkiye FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ le kararlı bir şekilde mücadelesini eş zamanlı sürdürmektedir. Bu mücadeleye taviz vermeden sürdüreceğiz. Terör demokrasinin, özgürlüklerin ve hukuk devletinin en başlıca düşmanıdır. İşte o yüzden terörle mücadele esasında bir insan hakları mücadelesidir ve Türk yargısı da bu anlamda hukuktan, adaletten taviz vermeden bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmeye devam edecektir. Biz ne güvenlikten, ne özgürlük dengesinden vazgeçerek, ülkemizin huzurunu, güvenliğini bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu."Ucu nereye değerse değsin mücadele sürecek"FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Gül, "40 yıl devletin hücrelerine sızmış bu terör örgütüyle, 40 günde bu örgüt mücadelesini bitirdik şeklinde bir rehavete asla kapılmadan, kriptolarıyla tipik bu terör örgütüyle mücadelemiz kararlı bir şekilde ve her alanda elbette sürdürmek boynumuzun borcudur. Ucu nereye değerse değsin, kime değerse değsin bu konuda asla ama asla hukuktan sapmadan mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmek Türk yargısının elbette onurlu bir mücadelesidir ve onu da yapmaya devam etmektedir" dedi."Aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp da FETÖ mücadelesi ders vermeye kalkmasınlar"Örgütün özellikle yargı, emniyet ve orduya sızdığını söyleyen Bakan Gül, şunları söyledi:"Ancak nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilinmelidir ki bu FETÖ'nün bir tezahürüdür. Daha düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp da FETÖ mücadelesi ders vermeye kalkmasınlar, Türk yargısına hesap sormaya, töhmette bulunmaya kalkmasınlar. Türk yargısı bu mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir. Bunu yaparken FETÖ'cülerin yaptığı gibi aynı çuvala herkesi koyarak değil, sadece ve sadece hukuktan ve Anayasadan emir alarak yapmaktadırlar. Farkı budur. Pensilvanya'dan emir alanlar, vesayetçiden darbeciden emir alanlar değil, anayasadan ve hukuktan emir alarak yargılama yapan bir Türk yargısı var. Kim rahatsız oluyorsa olsun, Türk yargısı bağımsızlığını, tarafsızlığını sürdürmeye devam edecektir.""FETÖ ile mücadele FETÖ yöntemleriyle yapılamaz"FETÖ ile mücadelenin, FETÖ kullandığı yöntemleriyle yapılamayacağı uyarısında bulunan Gül, "Herkes FETÖ'cü ise FETÖ'cü yoktur. Bu FETÖ'nün bir stratejisidir. Masumla suçluyu ayırt etmek kuru ile yaşı ayırt etmek işte Türk yargısının görevdir. ve Türk yargısı bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Bugün bu mücadelede elbette sadece hakim savcının önüne dosyayı atarak da mücadele olmaz. O dosyanın yine hazırlık aşamalarında delilleriyle dosyalarıyla topyekün bütün kurumlarıyla mücadeleyi yapmak lazım. Yoksa burada kahramanca FETÖ mücadelesi yada diğer terör örgütleriyle mücadele yaparken bu ülkenin bekası, birliği, beraberliği için kahramanca özveri le çalışan hakim savcılarımızla beraber tüm topyekün ortak mücadeleyi elbette sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Adalet Bakanı Gül, konuşmaların ardından kurulan stantları gezerek tek tek bilgi aldı. Stantlardan ikram edilen ürünleri tadan Bakan Gül, tüm vatandaşları fuara davet etti.

Kaynak: İHA