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Adalet Bakanı Gül'ün başkanlığında korona virüsü toplantısı gerçekleştiriliyor

Adalet hizmetlerinde korona virüsüne yönelik alınacak hizmetlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında toplantı gerçekleştiriliyor.

16.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:00
Adalet Bakanı Gül'ün başkanlığında korona virüsü toplantısı gerçekleştiriliyor
Adalet hizmetlerinde korona virüsüne yönelik alınacak hizmetlerle ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında toplantı gerçekleştiriliyor.
Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlıkta saat 12.00'de başlayan toplantıya Adalet Bakan Yardımcıları Uğurhan Kuş, Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin de katılıyor. Bakan Gül, toplantı sonrası adliye, cezaevleri ve noterlerde korona virüsüne karşı alınacak yeni tedbirlere ilişkin açıklama yapacak.
(Abdullah Sarica/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Zekeriya Birkan, Abdulhamit Gül, Güncel

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