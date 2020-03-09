Adalet Bakanı Gül ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolünü imzaladı
Adalet Bakanı Gül ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolünü imzaladı.
09.03.2020 11:39 | Son Güncelleme: 09.03.2020 11:43
Adalet Bakanı Gül ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolünü imzaladı
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Adalet Bakanı Gül ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolünü imzaladı
Etiketler : Abdülhamit Gül, Ziya Selçuk, Genel
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