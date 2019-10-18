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Adalet Bakanı Gül: (Yaptırım Sorusu) "Zamanlama itibari ile asla hukuki bir dayanağı olmadığını...

Adalet Bakanı Gül: (Yaptırım Sorusu) "Zamanlama itibari ile asla hukuki bir dayanağı olmadığını açıkça söyleyebiliriz" "Hukukun siyasi yaklaşıma dayanak olması hukukunun kullanılması, hukuk adına insan hakları adına,demokrasi adına asla kabul edilecek bir tutum değil " Türkiye'ye karşı...

18.10.2019 01:59
Adalet Bakanı Gül: (Yaptırım Sorusu) "Zamanlama itibari ile asla hukuki bir dayanağı olmadığını açıkça söyleyebiliriz"
"Hukukun siyasi yaklaşıma dayanak olması hukukunun kullanılması, hukuk adına insan hakları adına,demokrasi adına asla kabul edilecek bir tutum değil
"Türkiye'ye karşı kullanılan dil ve yapılan harekata karşı yapılan eleştirilere karşı Türkiye Cumhuriyeti 9 Ekim saat 16 itibari ile gereken cevabı vermişti"
İZMİR - Adalet Bakanı Gül 1. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Adalet Bakanı Gül: (Yaptırım Sorusu)

Abdülhamit Gül, Türkiye, Genel

Kaynak: İHA

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