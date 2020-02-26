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Adalet Bakanı Gül: "Yargı, 83 milyonun yargısıdır.

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün basın mensuplarının sorularını cevaplaması Adalet Bakanı Gül: "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yargıya yönelik eleştirileri) Bugün FETÖ'nün açmış olduğu tahribatı, yaraları saran, darbecileri hukuk çerçevesinde yargılayan bir yargıya, bu hakaretleri,...

26.02.2020 11:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:00
-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün basın mensuplarının sorularını cevaplaması Adalet Bakanı Gül: "(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yargıya yönelik eleştirileri) Bugün FETÖ'nün açmış olduğu tahribatı, yaraları saran, darbecileri hukuk çerçevesinde yargılayan bir yargıya, bu hakaretleri, bu saldırıları asla kabul edemeyiz. Kimsenin yargıya haksız bir şekilde hakaret etme hakkı yoktur."
Adalet Bakanı Gül: "Yargı, 83 milyonun yargısıdır. Kimse siyasi düşüncelerine, siyasetin malzemesine yargıyı alet etmesin"
Adalet Bakanı Gül:

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Politika

Kaynak: AA


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