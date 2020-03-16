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Adalet Bakanı Gül - Yargı hizmetlerinde koronavirüs tedbirleri

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıkta koronavirüs tedbirleri hakkında basın toplantısı düzenledi.

16.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:44
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bakanlıkta koronavirüs tedbirleri hakkında basın toplantısı düzenledi. (1)
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Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Adalet Bakanı Gül - Yargı hizmetlerinde koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

Etiketler : Abdulhamit Gül, Güncel

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