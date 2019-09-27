Adalet Bakanı Gül: "Yargı reformuyla 82 milyon kendini güvende hissedecek""Yargı reformu strateji belgesinde herkesin fikrini aldık"TOBB Başkanı'dan oda yönetim ve meclis üyelerine yeşil pasaport talebi

İZMİR - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargı reformuyla 82 milyonun kendisini güvende hissedeceğini belirterek "Bu dönemi yargı reformu belgesinde yer alan reform adımlarımızın birer birer hayata geçirmenin başlangıcı olarak görüyoruz" dedi.Sabah saatlerinde geldiği İzmir'de bir dizi programlara katılan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra İzmir Valiliğine geçti. Burada Valilik şeref defterini imzalayıp İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile görüşen Gül, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte İzmir Ticaret Odası eylül ayı olağan meclis toplantısına katıldı. Mecliste üyelere seslenen Gül, yargıda yeni bir dönemin başladığını söyledi. Gül, "Yeni adli yılla birlikte yeni bir döneme girdik. Bu dönemi yargı reformu belgesinde yer alan reform adımlarımızın birer birer hayata geçirmenin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu noktada, 30 Mayıs 2019'da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanan 'Yargı Reformu Strateji Belgesi' yeni adli yılın ve önümüzdeki dönemin temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır. Strateji Belgesi aynı zamanda AB ile müzakere sürecinin de parçası olan bir belgedir. Ancak reform sürecini canlı tutma yönündeki dikkatimizi, katılım süreciyle ilişkili siyasi beklentilerin ötesinde, temelde vatandaşlarımızın memnuniyeti üzerinde yoğunlaştırdık. Toplumun önünü açan, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, devletimizin demokratik karakterini güçlendiren ve hukuk devleti vasfını tahkim eden bir reform gündemini bu çerçevede ısrarla takip edeceğiz" diye konuştu."Güven veren ve erişilebilir adalet sistemi"Reform sistemini yenilerken "güven veren ve erişilebilir adalet sistemi" hedefiyle çalıştıklarını belirten Adalet Bakanı Gül, "Geniş bir katılımla bu çalışmayı yürüttük. Bu AK Parti'nin değil, 82 milyonun yargı paketidir. Ayrımcı ve dışlayıcı bir anlayışla gerçek bir reformun yapılamayacağı kanaatindeyiz. Bu nedenle reformlarımızı hayata geçirirken katılımcılık anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Ortak çalışmanın meydana getireceği iklime ihtiyacımız vardır. Ülke olarak, çözülemeyecek bir sorunumuz yoktur. Daha demokratik bir Türkiye'de 'güven veren ve erişilebilir adalet sistemi' hedefiyle yenilenmiş reform irademizi milletimizle paylaştık. Politika ve uygulamalarımızda gözeteceğimiz ilke, 'adil kararın, makul sürede verilmesi' olacaktır" şeklinde konuştu."Vatandaş memnuniyeti ön planda"Vatandaş memnuniyetini esas aldıklarının altını çizen Bakan Gül, "Tüm politikalarımızda ve yeni uygulamalarımızda vatandaş memnuniyetini esas alıyoruz. Belgede öne çıkan ana başlıklarımız; hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi, hak ve özgürlüklerin daha etkin korunup geliştirilmesi, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi, sistemin şeffaflığının artırılması, yargısal süreçlerin basitleştirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, savunma hakkının güçlendirilmesi ve makul sürede yargılanma hakkının daha etkin korunması şeklinde sıralanabilir" ifadelerini kullandı."Ekonomik refah sağlanacak"Yeni reform belgesiyle ekonomik anlamda rahatlama olacağını belirten Gül, "Demokratik ortamı ve erişilebilir adalet sistemini, aynı zamanda ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin olmazsa olmazı olarak görüyoruz. Üreten, insanımıza iş ve istihdam oluşturan bir ekonominin vazgeçilmez unsuru hukuki öngörülebilirliktir. İşte yargı reformu belgemiz, öngördüğümüz yeni düzenlemelerle ülkemizin önünü açacak, erişilebilir adalet sistemi ile de yatırım ortamının iyileşmesine hizmet edecektir. Ekonomik refahın sağlanması ve toplumsal tabana yayılmasında hukuk ve ekonomi birbirini tamamlayan iki önemli çalışma alanıdır" açıklamasında bulundu."Her vatandaşımız kıymetli"Adalet sisteminin temel ilkelerinden birinin insan onurunu korumak olduğunu söyleyen Adalet Bakanı, "Her vatandaşımız bizim için kıymetlidir. İnsan onurunu korumak adalet sistemimizin temel ilkelerinden biridir. 2017'de yaptığımız değişiklikle mesnetsiz ihbar ve şikayete maruz kalan vatandaşlarımıza şüpheli sıfatı verilmesi uygulamasına son verdik. "Masumiyet karinesi" ve bunun doğal neticesi olan 'lekelenmeme hakkını' daha güvenceli bir korumaya kavuşturduk. 2017 yılı Eylül ayından 01 Eylül 2019 tarihine kadar açılan toplam 203 bin 488 ihbar dosyasının 111 bin 697'si SYOK ile sonuçlandırılmıştır" dedi.Yeşil pasaport talebiMecliste konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oda yönetim ve meclis üyelerine yeşil pasaport verilmesini talep etti. Hisarcıklıoğlu, "Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı verilerek, uluslararası faaliyetleri kolaylaştırılacakmış. Buna bir itirazımız yok. Ama uluslararası faaliyete asıl ihtiyaç duyan, mal satarak, yatırım yaparak ülkemizin bayrağını dünyada dalgalandıran, ülkemize döviz kazandıranlar, girişimcilerimizdir. Yeşil pasaporta en önce ve en çok onların ihtiyacı var. Bu çerçevede, oda yönetim ve meclis üyelerimizin de, yeşil pasaport alabilmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı. İşçi-işveren uyuşmazlıklarına yaklaşık 620 bin başvuru yapıldığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bunların yüzde 62'si anlaşmayla sonuçlandı. İki tarafında rızasıyla hallediliyor iş. Adalete erişim artık hızlandı. Böylece hem mağduriyetler azalıyor, hem de adalet duygusu güçleniyor." diye konuştu."Yararlı olacak"İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, strateji reformu belgesinin yararlı olacağını söyledi. Özgener, "Güven veren ve erişilebilir adalet, sloganıyla hazırlanan 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyetin bulunduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili yapılan çalışmaları yakından takip ettiğimizi söylemeliyiz. Söz konusu strateji belgesinin ülkemizde verilen adalet hizmetinin daha kaliteli etkin ve süratli bir aşamaya geçirilmesi açısından son derece yararlı olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA