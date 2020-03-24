Adalet Bakanı Gül, Yargıtay Başkanlığına seçilen Akarca'yı kutladı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca'yı tebrik etti.
24.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:36
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca 'yı tebrik etti.
Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün gerçekleştirilen seçimle Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca'yı kutladı.
Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün gerçekleştirilen seçimle Yargıtay Birinci Başkanlığına seçilen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Akarca'yı kutladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Yargıtay, Akarca, Güncel