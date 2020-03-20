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Adalet Bakanı Gül: "(Yeni tip koronavirüs) Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

20.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:28
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, basın mensuplarının sorularını cevapladı. (1) Adalet Bakanı Gül: ’(Yeni tip koronavirüs) Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok’

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Gül: "(Yeni tip koronavirüs) Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok"
Etiketler : Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

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