Adalet Bakanı Gül: "(Yeni tip koronavirüs) Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
20.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:28
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, basın mensuplarının sorularını cevapladı. (1)
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Adalet Bakanı Gül: "(Yeni tip koronavirüs) Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok"
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