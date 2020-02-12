Adalet Bakanı, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ sözlerine cevap verdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtladı. Bakan Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçladığı sözleri hakkında da konuştu.

"MİLLETİN AKLIYLA ALAY ETMEK"

Bakan Gül, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine karşılık şunları söyledi "15 Temmuz'da namluların F-16'ların hedefinde olan kişi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan iken ve özel bir şekilde 7 Şubat'la başlayan 17-25'le devam eden süreçte dönemin Başbakanı hakkında sözde iddianameler hazırlanırken 'Siyasi ayak Erdoğan' demek milletin aklıyla alay etmektir, dalga geçmektir. Kabulü mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız canını ortaya koymuştur. Bu sözlerin kabulü mümkün değildir."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacağım" dedikten sonra tüm gözler dünkü CHP Grup Toplantısı'na çevrilmişti. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı'nı suçlayarak FETÖ'nün siyasi ayağının Erdoğan olduğunu ifade etti.