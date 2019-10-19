Adalet Bakanı Sözcü yazarı Çölaşan'ı aradı: Cezaevlerine kitap yardımı konusunda destek olun

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, AK Parti iktidarında ilk kez bir bakanın kendisi aradığını, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün kendisine cezaevlerinde kitap ve kitap açlığı konusunda bilgi verdiğini söyledi.

Tutuklu ve hükümlülerin cezaevlerinde kitap bulamadıklarını köşesine taşıyan Emin Çölaşan'ı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül aradı. Görüşmenin detaylarını anlatan Çölaşan, "Bakan Gül, cezaevlerine kitap yardımı yapılması konusunda destek istedi." dedi

Bugünkü köşe yazısında Gül ile olan konuşmasını anlatan Çölaşan şunları kaydetti:

Sevgili okurlarım, bugüne kadar binlerce yazı yazdım…

Çoğunda eleştirdim, yolsuzluk belgeleri açıkladım, iktidara ve hükümete sorular sordum, açıklama bekledim.

Birine bile yanıt gelmedi.

Evet, gerçek budur.

Önceki gün bunun tam tersi bir olaya tanık oldum ve doğrusunu isterseniz sevindim.

"Cezaevlerine kitap" ve orada duyulan kitap açlığı konusunda yazdığım iki yazı sonrasında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül aradı, kısa konuşmamızda özetle şunları söyledi:

"Bizim de Bakanlık olarak bütün amacımız tutuklu ve hükümlülere kitaplar sağlayıp onları okumaya teşvik etmektir. Bu konuda çalışmalarımız var. Örneğin Aliağa Cezaevi kütüphanesinde 4900 kitap olduğunu öğrendim. Sözünü ettiğiniz kampanya konusunda arkadaşlarıma talimat veririm, bu işin nasıl yapılacağını belirlesinler…"

Kendisinden rica ettim:

"Efendim siz lütfen bana yazılı bir açıklama gönderilmesi için talimat verin, onu aynen yayınlarım. Böylece cezaevlerine kitap gönderme işinin kurallarını ve ayrıntılarını dile getirmiş oluruz. Zira o konuda epeyce kısıtlama var. On binlerce tutuklu ve hükümlünün okuma açlığını biraz olsun gidermesine katkıda bulunmuş olursunuz…"

???

Böyle yol gösterici bir açıklama düne kadar gelmedi. Bundan sonra gelip gelmeyeceğini de bilemiyorum.

Yine de Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e çok teşekkür ediyorum.

Bu iktidar döneminde beni arayıp kısaca bilgi verme zahmetine katlanan ilk Bakan olduğu için…