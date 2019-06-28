28.06.2019 09:51
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Adalet Bakanlığı: 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz

Adalet Bakanlığı: 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz

Adalet Bakanlığı, bu yıl içinde bakanlık bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edileceğini, başvuruların 1-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Adalet Bakanlığı, bu yıl içinde bakanlık bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edileceğini, başvuruların 1-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, daha önce duyurulan personel alımı ilanlarının bugün yayımlanacağı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz. İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, sosyal çalışmacı, psikolog, şoför gibi çeşitli kadrolar için başvurular 1 Temmuz- 16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımıza ve teşkilatımıza hayırlı olsun."
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de bakanlığın personel alımıyla ilgili açıklamasını Twitter hesabından paylaşarak duyurdu.

ANKARA,


Kaynak: DHA
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