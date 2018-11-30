Adalet Bakanlığı, AİHM'in Selahattin Demirtaş Kararının Tercümesini Mahkeme'ye Gönderdi

Adalet Bakanlığı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için harekete geçti. Bakanlık, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Demirtaş kararının tercümesini Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme, tercüme iletildikten sonra kararını verecekti.

DEMİRTAŞ'IN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından Mahsuni Karaman'ın sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada AİHM'in Demirtaş hakkındaki kararı hatırlatılarak aynı gün tahliye için başvuruda bulunulduğu, mahkemenin ise AİHM kararının tercümesi sonrasında karar vereceğini bildirdiğini ifade etti.

Selahattin Demirtaş

'DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİNE KARAR VERİLMELİ'

AİHM kararnının tercümesinin 29.11.2018 itibariyle Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine ulaştığının altının çizildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yargı makamlarının Demirtaş ile ilgili AİHM'ce verilen kararı tartışma veya bu kararın aksine bir karar verme yetkisinin -Sözleşmenin 46.Maddesi ve Anayasanın 90/5 maddesi uyarınca- bulunmadığının, derhal tahliye kararı dışındaki her türlü kararın hukuk dışı ve görevi kötüye kullanma olacağının altını çizerek Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinden bir an evvel Sn Demirtaş'ın tahliyesine karar vermesini beklediğimizi değerli kamuoyunun bilgisine sunarız"

Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: