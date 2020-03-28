Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında koronavirüse...

Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında koronavirüse karşı alınan tedbirleri iki hafta uzattı.

28.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:04
Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında koronavirüse...
Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında koronavirüse karşı alınan tedbirleri iki hafta uzattı. - ANKARA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Adalet Bakanlığı, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında koronavirüse... - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:39: KKTC'de korona virüsten ilk ölüm - Haberler 12:39: 'Evde kal' uyarılarını dikkate alarak koro eğitimini uzaktan alıyorlar - Haberler 12:37: Jandarma birimleri 65 yaş üstü vatandaşların istek ve taleplerini yetiştirmeye çalışıyor - Haberler 12:36: Tarihi Odunpazarı bölgesinde Korona virüs sessizliği - Haberler 12:35: Cumhuriyet başsavcılıklarından 372 kişi hakkında korona virüs soruşturması - Haberler 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu 11:02: New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı - Haberler 10:37: Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı - Haberler 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler 09:55: 14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu - Haberler 09:32: Fransa'da, hiçbir kronik rahatsızlığı olmayan 16 yaşındaki kız, koronavirüs salgınında hayatını kaybetti - Haberler