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Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında Covid-19'a karşı alınan tedbirleri iki hafta uzattı

Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında yeni tip Koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirleri iki hafta uzattı.

28.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:19
Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında Covid-19'a karşı alınan tedbirleri iki hafta uzattı
Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında yeni tip Koronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirleri iki hafta uzattı.

Adalet Bakanlığı tarafından, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında Covid-19'a karşı alınan tedbirlerin uzatıldığı açıklandı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan bir başka kuruma yapılan nakiller, hükümlülerin dışarıyla temasının mümkün olduğu; kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri, birden fazla koğuşla birlikte yapılan toplu faaliyetler, ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımı, ceza infaz kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve ana okuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulaması iki hafta süreyle ertelendi."

Bu kararlar ışığında tutuklu ve hükümlü yakınlarının zorunlu durumlarda ziyaretleri Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ile yapılabilecek. Avukatlar zorunlu durumlarda maske, eldiven gibi tedbirler alarak kapalı görüş yapabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adalet Bakanlığı, Koronavirüs, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında Covid-19'a karşı alınan tedbirleri iki hafta uzattı - Haberler

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