Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet başsavcılıklarınca Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde...
Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet başsavcılıklarınca Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde son iki haftada 372 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
28.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:12
Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet başsavcılıklarınca Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde son iki haftada 372 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler: Adalet Bakanlığı, Başsavcı, 3. Sayfa