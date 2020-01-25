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Adalet Bakanlığı: "Elazığ'da meydana gelen Sivrice merkezli deprem haberi alınır alınmaz Adalet...

Adalet Bakanlığı: "Elazığ'da meydana gelen Sivrice merkezli deprem haberi alınır alınmaz Adalet Bakanlığı bünyesinde bir kriz merkezi oluşturuldu.

25.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:51Adalet Bakanlığı:
Adalet Bakanlığı: " 'da meydana gelen merkezli deprem haberi alınır alınmaz Adalet Bakanlığı bünyesinde bir kriz merkezi oluşturuldu. Bu kapsamda, deprem bölgesindeki adliye ve ceza infaz kurumlarında uzmanlar eşliğinde detaylı incelemeler yapılmıştır. İncelenen bina ve kurumlarımızda küçük çaplı hasarlar görülmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Adıyaman Kapalı Ceza İnfaz kurumunda bazı bölmelerde kısmi çatlaklar oluştuğu için 814 hükümlü ve tutuklu tedbiren Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki cezaevlerine nakledilmeye başlanmıştır." - ANKARA

Adalet Bakanlığı, Sivrice, Elazığ, Deprem, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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