Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, protokolle, il ve ilçelerde Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki kütüphanelerden hükümlü ve tutukluların istifade edebileceğini belirterek "Böylece 41 milyon kitaba cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu ulaşmış olacak." dedi.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığının Ulus'taki tarihi binasında, ceza ve infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutukların okuma alışkanlığı kazanmaları ve kütüphaneleri etkin olarak kullanabilmeleri kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan Adalet Bakanı Gül, cezaevindeki hükümlü ve tutuklulara eğitim konusunda her türlü kolaylığın sağlandığını belirtti. Okuma yazma kurslarına 2018-2019'da 9 bin 186 hükümlü ve tutuklunun katıldığını ifade eden Gül, meslek edindirme kurslarına ise 79 bin 220 kişinin iştirak ettiğini dile getirdi.

Bakan Gül, Adalet Bakanlığının her ceza infaz kurumunda kütüphane oluşturmaya gayret ettiğini söyledi. Cezaevlerindeki kütüphanelerden 2018'de 1 milyon 500 bin kitabın ödünç alınarak tutuklu ve hükümlüler tarafından okunduğunu kaydeden Gül, "2019 itibarıyla cezaevlerindeki kütüphanelerde kitap sayısı 1 milyonu aştı. Protokolle, il ve ilçelerde Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki kütüphanelerden, hükümlü ve tutuklular istifade edebilecek. Böylece 41 milyon kitaba cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu ulaşmış olacak." diye konuştu.

Gül, yaşam, çalışma ve iletişim gibi kültürün de en temel hak olduğunu söyledi.

"İhtiyaç duyulan bir çalışma"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise imzalan protokolün faydalı ve ihtiyaç duyulan bir çalışma olduğunu aktardı. Ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelere öncelikle teknik destek verdiklerini anlatan Ersoy, kütüphanelerin eksikliklerinin Bakanlığın uzman personelince tespit edilerek tamamlanacağını vurguladı.

Protokol ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve kurumlarınca yayınlanan kitapların, ceza infaz kurumları kütüphanelerinin eksik görülen kısımlarına ücretsiz olarak temin edileceğini dile getiren Ersoy, iki bakanlığın denetiminden geçen kitapların her 15 günde bir il ve ilçelerdeki kütüphaneler tarafından ilgili cezaevlerine teslim edileceğini söyledi. Tutuklu ve hükümlülerin kitaplardan daha etkili şekilde yararlanmasını amaçladıklarına işaret eden Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"Bu proje ile hükümlülerin daha faydalı bireyler olması açısından kapalı kaldıkları dönemde kitaplarla fikirlerinin, zihinlerinin ve dünyaya bakışlarının daha da gelişmesi sağlanacak. Kütüphanelerin etkin kullanılması açısından da önemli. İnsanlara kitapların en hızlı ve en doğru şekilde ulaştırılmasını sağlayacağız."

İmza töreninin ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakan Ersoy'un bugün doğum günü olduğunu hatırlatarak kendisini tebrik etti.

UYAP veri sistemine kaydedilecek

Protokol kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, kitap sevgisini ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklulara aşılamak ve onlara yeni ufuklar açmak üzere iş birliği yapıldı. Bu kapsamda, hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları ve kütüphaneleri etkin olarak kullanabilmeleri için daha fazla kitaba ücretsiz ve kolayca erişimleri sağlanacak.

Kitap okuyan hükümlü ve tutuklular, düzenli olarak UYAP veri sistemine kaydedilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı, ceza infaz kurumlarındaki personele eğitim programları ve seminer gibi etkinlikler de düzenleyecek.

