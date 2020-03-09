Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni -...
Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması İmzaların atılması Fotoğraf çekimi ve tokalaşma Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü ANKARA - Milli Eğitim...
09.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:51
Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreniMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıİmzaların atılmasıFotoğraf çekimi ve tokalaşma Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği ProtokolüANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreninde konuştu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü imza töreni -...
Etiketler : milli eğitim bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ziya Selçuk, Güncel
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