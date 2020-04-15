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Adalet Bakanlığı: "Kanundan tahmini olarak 90 bin kişi yararlanacak"

Adalet Bakanlığı, kapalı ceza infaz kurumlarından 15 bin, açık ceza infaz kurumlarından ise 30 bin kişinin tahliye edilmesinin beklendiğini açıkladı.

15.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 15.04.2020 09:35
Adalet Bakanlığı:
Adalet Bakanlığı, kapalı ceza infaz kurumlarından 15 bin, açık ceza infaz kurumlarından ise 30 bin kişinin tahliye edilmesinin beklendiğini açıkladı. Bakanlık, korona virüs tedbirleri kapsamında da açık ceza infaz kurumlarındaki yaklaşık 45 bin kişinin izne ayrılacağını bildirdi.

Adalet Bakanlığı, infaz paketinin yasalaşmasının ardından ceza infaz kurumlarında alınan tedbirler ve yasadan yararlanacak olan kişilerin sayılarına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, tahmini olarak kapalı ceza infaz kurumlarından 15 bin kişi, açık ceza infaz kurumlarından ise 30 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında da açık ceza infaz kurumlarındaki yaklaşık 45 bin kişi izne ayrılacak. Yasa gereğince kapalıdan açığa ayrılacak olanlar, kurum görevlileri eşliğinde açık ceza infaz kurumuna ayrılacak.

Tahliye edilecek ve izne ayrılacak olan hükümlüler, korona virüsle ilgili bilgilendirilecek, maske ve eldiven takarak ceza infaz kurumundan ayrılacak. Hükümlülere korona virüs tedbirlerini anlatan Sağlık Bakanlığı broşürleri verilecek. Kolluk kuvvetleri çıkışlarda izdiham yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacak. Tahliyeden yararlanacak ya da izne ayrılacak hükümlülerin yakınlarının neden olacağı kalabalıklaşmayı engellemek amacıyla hükümlüler, ceza infaz kurumundan otobüs ve minibüslerle gidecekleri yerlere bırakılacak. İl içine gidecekler için belli merkezlere, il dışına gidecekler de ya otobüs terminallerine ya da gidecekleri illere bırakılacak. Hükümlüler ulaşım ücretlerini kendileri karşılayacak. Korona virüs tedbirleri kapsamında şehir dışı seyahatler izne bağlı olduğu için tahliye edilen ve izne ayrılan hükümlülerin seyahat belgeleri, mülki idare amirlikler aracılığıyla ceza infaz kurumları içerisinde verilecek.

İzin belgesi 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak

Korona virüs testleri pozitif çıkan ve tedavileri devam eden sınırlı sayıdaki hükümlü, sağlık kurumlarına teslim edilecek. Korona virüs nedeniyle açık ceza infaz kurumlarından yararlanacakların izin belgesi, 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak. Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ceza infaz kurumlarında alınacak korona tedbirleri kapsamında bu izin süresini iki defa daha uzatabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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