Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Acar'la Zonguldak konuşuldu

Başkent Zonguldaklılar Derneğinin Başkanlığını yürüttüğü Batı Karadeniz Birliği, üst düzey ziyaretleri kapsamında görevine asaleten atanan T.C. Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Niyazi Acar'ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.



Zonguldak, Çankırı, Sinop, Kastamonu, Bolu, Karabük ve Bartın Ankara İl Dernekleri Federasyonlarının oluşturduğu Batı Karadeniz Birliği yöneticileri ve üyelerinden oluşan heyet, ziyarette gösterdiği yakınlık, nezaket, misafirperverlik ve hissettirdiği hemşehri sıcaklığından dolayı Genel Müdür Acar'a teşekkür etti.



Sıcak bir sohbet havasında geçen ziyaretlerini anlatan Başkent Zonguldaklılar Derneği Başkanı Tuncay Gençer, "Zonguldaklı hemşehrimiz olan Genel Müdürümüz Niyazi Acar ile birliğimizin temel hedefleri olan milli aracın Filyos'ta üretilmesi, Karadeniz Sahil yolunun Samsun'dan Düzce'ye kadar olan kısmının tıpkı bu yolun ilk kısmı, Bolu tünelinde olduğu gibi bir gayret ve yüklenme ile bir an önce bitirilmesi ayrıca Sakarya - Bartın Demiryolu projesinin bir an önce hayata geçirilmesi ve Filyos Endüstri Bölgesinin su ihtiyacının giderilmesi için projeler geliştirilmesi konularındaki hedeflerimizi anlattık. Birliğin temel amacının sayılanlar bölge için cazibe merkezi olabilecek yatırım alanlarına yönelik projeleri dile getirmek, farklı projelere destek olmak ve bölgenin kalkınmasına katkı vermek olduğunu belirttik. Genel Müdürümüz, birliğin gücünün, ortamın samimiyetinin etkileyici olduğunu, ümit verdiğini belirterek bu yapının daha da güçlendirilmesini, ilk olan böylesine bir fırsatın iyi değerlendirilmesini, olaya büyük bakılarak olası küçük oyunlara gelinmemesini, bölgemize büyük yatırımların gelmesinde, Ankara'da Zonguldak ve bölgenin öne çıkarılmasında ve Zonguldak ve bölge genelinde bir farkındalık oluşturulmasında bu yapının önemli katkı vadettiğini belirterek tam da bizim vurguladığımız konularda hissiyatımız ve fikirlerimize tercüman oldu. Ankara'da gönül ve ufuk birlikteliğinde olduğumuz üst düzeyde görevli hemşehrimizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadık" dedi.



T.C Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürü Acar'da duyduğu memnuniyeti dile getirerek üzerine düşen her türlü desteği vereceğini ifade etti.



Bas-Zonder Başkanı Tuncay Gençer, Mevzuat Genel Müdürü Niyazi Acar'a, her geçen gün biraz daha güçlenen ve kenetlenen birliğimiz başkan ve üyelerine teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA