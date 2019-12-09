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Adalet Bakanlığı Sözcülüğü kuruldu

Adalet Bakanlığı, kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlık Sözcülüğü müessesesi kurdu.

09.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:20Adalet Bakanlığı Sözcülüğü kuruldu
Adalet Bakanlığı, kamuoyunun doğru ve sağlıklı bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlık Sözcülüğü müessesesi kurdu.
Sözcülüğe, Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin getirildi.
Yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı bünyesinde, yürütülen faaliyetlerle ilgili kamuoyunun doğru, sağlıklı ve gecikmeksizin bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlık Sözcülüğü müessesesi oluşturuldu.
Bu göreve getirilen Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin, Bakanlığın çalışmaları hakkında, düzenli olarak yazılı ve sözlü açıklamalar yapacak.
Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini 2017 yılından bu yana yürüten Ertuğrul Çekin, Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
İdari Yargı Hakimi olarak mesleğe başlayan Çekin, sırasıyla Ankara İdare Mahkemesi, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulunda görev yaptı.

Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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