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Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi

Adalet Bakanlığı, kamuoyunun doğru ve sağlıklı şekilde bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlık Sözcülüğü müessesesini kurdu.

09.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:12Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi
Adalet Bakanlığı, kamuoyunun doğru ve sağlıklı şekilde bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlık Sözcülüğü müessesesini kurdu. Bakanlık Sözcülüğüne Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin getirildi.

Adalet Bakanlığı bünyesinde, bakanlığın yürüttüğü faaliyetlerle ilgili kamuoyunun doğru, sağlıklı ve gecikmeksizin bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlık Sözcülüğü müessesesi kuruldu. Adalet Bakanlığı, Bakanlık Sözcülüğü müessesi ile anlık bilgi akışını sağlamayı, medyanın ve kamuoyunun doğru bilgiye erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne ise Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin getirildi. Çekin, bakanlığın çalışmaları hakkında düzenli olarak yazılı ve sözlü açıklamalar yapacak.

2017 yılından beri Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürüten Ertuğrul Çekin, Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra İdari Yargı Hakimi olarak mesleğe başladı. Sırasıyla; Ankara İdare Mahkemesi, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulunda görev yaptı. - ANKARA

Ankara, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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