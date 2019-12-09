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Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi

Adalet Bakanlığı bünyesinde, bakanlığın yürüttüğü faaliyetlerden kamuoyunun anlık olarak ve en doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlık Sözcülüğü müessesesi kuruldu. Bakanlık sözcüsü olarak daha önce Strateji Geliştirme Başkanlığı'nı yürüten Ertuğrul Çekin atandı.

09.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:29

Adalet Bakanlığı, kamuoyunun doğru ve sağlıklı şekilde bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlık Sözcülüğü müessesesini kurdu. Bakanlık Sözcülüğüne Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin getirildi.

KURULAN MÜESSESEYLE ANLIK BİLGİ AKIŞI SAĞLANACAK

Adalet Bakanlığı bünyesinde, bakanlığın yürüttüğü faaliyetlerle ilgili kamuoyunun doğru, sağlıklı ve gecikmeksizin bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlık Sözcülüğü müessesesi kuruldu. Adalet Bakanlığı, Bakanlık Sözcülüğü müessesi ile anlık bilgi akışını sağlamayı, medyanın ve kamuoyunun doğru bilgiye erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne ise Strateji Geliştirme Başkanı Ertuğrul Çekin getirildi. Çekin, bakanlığın çalışmaları hakkında düzenli olarak yazılı ve sözlü açıklamalar yapacak.

ERTUĞRUL ÇEKİN'İN KARİYERİ

2017 yılından beri Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürüten Ertuğrul Çekin, Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra İdari Yargı Hakimi olarak mesleğe başladı. Sırasıyla; Ankara İdare Mahkemesi, Danıştay, Adalet Bakanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulunda görev yaptı.

Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi

Ankara, Güncel

Kaynak: İHA


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