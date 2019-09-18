Adalet Bakanlığı, iş insanı Fettah Tamince hakkında "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada verilen takipsizlik kararına itiraz etti. Bakanlık Tamince hakkında verilen takipsizlik kararının kaldırılması için kanun yararına bozma istedi. Bakanlığı talebinin kabul edilmesi halinde Tamince hakkında yeniden soruşturma başlatılacak.

17-25 Aralık sonrası FETÖ'cü Zaman Gazetesi'nin yüzde 10'unu satın alan, TUSKON dahil KHK ile kapatılan vakıfları kuran, Pensilvanya'ya gidip FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile görüşen ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Bu adamı kim koruyor?" diye sorduğu Fettah Tamince için Adalet Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir hamle geldi.

BAKANLIK "KAMU YARARINA BOZMA İSTEDİ"

Adalet Bakanlığı, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Tamince hakkında verilen "takipsizlik" kararının kaldırılması için "kamu yararına bozma" istedi. Bakanlığın talebinin kabul edilmesi durumunda Tamince hakkında yürütülen soruşturma yeniden açılacak.

"FETÖ üyeliği"nden hakkında bugüne kadar 4 soruşturma başlatılan işadamı Fettah Tamince'nin İstanbul'daki soruşturması "takipsizlikle" sonuçlanmıştı. Tamince hakkında Antalya'daki iki ayrı soruşturma da yine "takipsizlik" kararı verilmişti. Tamince hakkında Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan tek davada da "Tamince'nin FETÖ'ye yardım suçundan beraatine" karar verilmişti. Antalya'daki soruşturmada verilen takipsizlik kararına da emekli hakim Osman Kaçmaz itiraz etmişti. İtirazı kabul eden Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği de takipsizlik kararını kaldırmıştı. Bu karar "kesin nitelik" sayılsa da soruşturma savcısı yeniden Tamince hakkında "düzeltme" talebinde bulunmuştu.

BAKANLIK İTİRAZ ETTİ

Adalet Bakanlığı'ndan Antalya'da yaşanan bu sürece dair dikkat çeken bir hamle geldi. Bakanlık, Tamince hakkında verilen "takipsizlik" kararının kaldırılması için "kanun yarına bozma" yoluna başvurdu. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan "kanun yararına bozma" talebinde Antalya'da yaşanan soruşturma süreci özetlendi. Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin takipsizlik kararının kaldırılmasına dair kararının "kesin nitelikte" olduğu vurgulanan kararda, "Bu karar olağanüstü kanun yolu ile bozulmadan, adı geçen hakimlik tarafından aynı konuda yeni bir karar verilemeyeceği gözetilmeksizin yazılı bir şekilde karar verilmesinde (takipsizlik kararının kesinleştirilmesi) isabet görülememiştir" denildi.

YENİDEN SORUŞTURMA AÇILACAK

Bakanlığın bu talebi önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na oradan da Yargıtay'ın ilgili dairesine gidecek. Şayet daire bakanlığın "kanun yarına bozma" talebini kabul ederse Antalya'da Tamince hakkında "takipsizlikle" sonuçlanan soruşturma yeniden açılacak.

Tamince hakkında daha önce çeşitli savcılıklar tarafından takipsizlik kararı verilmişti. İstanbul, Antalya, Konya gibi şehirlerde hakkında yürütülen soruşturma ve davalardan kurtulan Tamince'ye Atatürk Kültür Merkezi inşaatı projesinin cerilmesi siyasi kayırma tartışmalarına yol açmıştı. Tamince'yi yargılandığı davalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının savunduğu ortaya çıkmıştı.



