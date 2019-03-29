Adalet Bakanlığı
tarafından Katibim Programı geliştirildi
ANKARA - Adalet Bakanlığında yürütülen çalışmalarla 10 parmak klavye kullanımıyla ilgili olarak Katibim Programı geliştirildi. Bu programla mahkemeler için büyük kolaylıklar da gelecek. Program kapsamı ve uygulama alanları açısından dünyada ilk olma özelliği taşıyor.Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca zabıt katiplerinin klavye becerilerini geliştirme üzere ve eğitimlerdeki becerilerinin gelişimi düzeyini tespit etmek amacıyla Katibim Programı geliştirildi. Programda kullanılan hata tespit algoritması dünya genelinde yaygın olarak kullanılan değerlendirmeleri ve resmi dünya şampiyonalarında kullanılan hata değerlendirme kriterleri incelenerek hazırlandı.Şimdiye kadar dünya çapında en kapsamlı toplam on iki hata değerlendirme kriteri oluşturuldu ve ilk defa bu kriterler yazılı hale getirilerek uygulama birliği sağlandı. Bu program sayesinde eğitimlerini tamamlayan zabıt katiplerine üç dakikalık klavye uygulaması yapılarak sonuç tutanakları anında hem Adalet Komisyonu Başkanlıklarınca hem de Eğitim Dairesi Başkanlığınca görüntülenebiliyor ve sonuçlar online olarak merkezden izlenebiliyor. Program merkezden yüklenen metinler içinden otomatik olarak seçim yaparak seçtiği metni ekrana getirmekte ve üç dakikanın sonunda yazılanlarla orijinal metnin karşılaştırmasını yaparak hata türlerine göre detaylı sonuç tespiti yapmakta ayrıca hem kelime bazlı hem de vuruş bazlı sonucu hesaplanıyor.Program sayesinde Komisyonlarca farklı metinler ve farklı değerlendirme kriterlerinin kullanılmasının önüne geçilmiş olacak. Metinlerin tüm Komisyonlarda merkezden programa yüklenen metinler içerisinden sistem tarafından otomatik olarak seçilmesi ve sürenin program tarafından otomatik olarak başlatılarak durdurulması sayesinde ülke çapında yapılan klavye uygulamalarında hem uygulama birliği hem de şeffaflık sağlanacak. Şu an ilk defa klavye eğitimlerini bitiren 3 bin personelin klavye yazım hızlarını ölçme ve değerlendirmeye yönelik yapılan klavye uygulamalarında kullanılmaya başlandı. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda Şube Müdürü Celal Aşkın ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nde görev yapan Bilişim Uzmanı Mustafa Yıldız
ve zabıt katibi Ahmet Çobaner programın geliştirilmesinde görev aldı.
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Kaynak: İHA