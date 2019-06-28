28.06.2019 09:05
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Adalet Bakanlığına 12 bin 713 personel alınacak

Adalet Bakanlığı çeşitli alanlarda görevlendirilmek üzere 12 bin 713 personel alımında bulunacak. Kadrolar için başvurular 1-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül , Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere, bu yıl 12 bin 713 personel alımı yapılacağını bildirdi.

"BAŞVURULAR 1-16 TEMMUZ ARASINDA"

Bakan Gül, Twitter hesabından Adalet Bakanlığı bünyesinde yapılacak personel alımlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Daha önce duyurdukları personel alımı için bugün Resmi Gazete'de ilanlar yayımlandığını hatırlatan Gül, "Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz. İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, sosyal çalışmacı, psikolog, şoför gibi çeşitli kadrolar için başvurular 1 Temmuz-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Aramıza yeni katılacak çalışma arkadaşlarımıza ve teşkilatımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığına 12 bin 713 personel alınacak
Kaynak: AA
Twitter , Abdulhamit Gül , Ekonomi , Güncel

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