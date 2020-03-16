Adalet Bakanlığında "koronavirüs" toplantısı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin koordinasyon toplantısı gerçekleştiriliyor.
16.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:06
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin koordinasyon toplantısı gerçekleştiriliyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 12.00'da başlayan toplantıya Adalet Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin de katılıyor.
Kovid-19'a yönelik alınacak yeni tedbirlerin değerlendirildiği toplantının ardından Bakan Gül, açıklama yapacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 12.00'da başlayan toplantıya Adalet Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin de katılıyor.
Kovid-19'a yönelik alınacak yeni tedbirlerin değerlendirildiği toplantının ardından Bakan Gül, açıklama yapacak.
Kaynak: AA
Etiketler : Zekeriya Birkan, Abdulhamit Gül, Güncel
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