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Adalet Bakanlığındaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Adalet Bakanlığındaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli operasyonda 15 ilde, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

18.02.2020 08:25 | Son Güncelleme: 18.02.2020 08:25Adalet Bakanlığındaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
Adalet Bakanlığındaki FETÖ mahrem yapılanmasına yönelik Ankara merkezli operasyonda 15 ilde, 33'ü aktif çalışan 71 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adalet Bakanlığındaki FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin aralarında zabıt katibi, icra müdür ve memurları, teknik personel ile infaz koruma memurlarının da yer aldığı, 33'ünün aktif görevlerde bulunduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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