Adalet Bakanlığından 'Akın İpek' Açıklaması

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:46



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:46

Adalet Bakanlığından Akın İpek davasına ilişkin yapılan açıklamada, "Londra Adalet Müşaviri hakkında 30 Kasım 2018 itibariyle inceleme başlatılmış ve ilgili aynı tarihte Ankara'ya çağrılmıştır" denildi. Adalet Bakanlığı tarafından, Akın İpek davası olarak bilinen iade davasına ilişkin, FETÖ firari sanıklarının İngiltere'den iadesi sürecinde gündeme gelen ve içeriğinde Yargıtay içtihatlarıyla ilgili değerlendirmeler bulunan bir yazıyla ilgili açıklama yapıldı. Bakanlığın sosyal medyada dolaşan haber ve yorumlar üzerine hemen bir inceleme başlattığı belirtilerek, "İade davasında, İngiliz mahkemesince ek bilgi talepleri, mahkeme kararında da değinildiği üzere, Bakanlığımız tarafından 87 sayfalık ayrıntılı bir metinle karşılanmış, bu bilgi ve belgeler usulüne uygun olarak 13.09.2018 tarih ve 98696 sayılı yazı ile diplomatik yoldan gönderilmiştir. Bu yazı ve eklerinde haberlere konu olan değerlendirmeler yer almamaktadır. Sanık ve avukatlarının, Türkiye'deki adil yargılama şartlarına yönelik dava sürecindeki asılsız iddiaları üzerine, Londra Adalet Müşaviri tarafından kendi inisiyatifi ile ayrıca 1 sayfalık bir bilgi notu hazırlanarak İngiliz Savcılık makamı ile paylaşıldığı öğrenilmiştir. Yargı yetkisi içindeki konularda Bakanlığımız tarafından kurumsal görüş oluşturulması söz konusu değildir. Bilgi notu içinde yer verilen değerlendirmelerin Yargıtay içtihatlarıyla da uyumlu olmadığı anlaşılmıştır. Bakanlığımız tarafından gönderildiği iddia edilen ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan söz konusu bilgi notunun Bakanlığımız yazışma usulleri ile uyuşmadığı; herhangi bir unvan, isim ve imza da taşımadığı açıkça görülmektedir" denildi. Dış muhatapların (İngiltere yetkili adli mercilerinin) bu çerçevede bilgilendirilmesi için gerekli girişimlerde bulunulduğu kaydedildi. Londra Adalet Müşaviri hakkında 30 Kasım 2018 itibariyle inceleme başlatıldığı ve ilgili aynı tarihte Ankara'ya çağrıldığı bilgisi verildi.(İHA)