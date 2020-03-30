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Adalet Bakanlığından korona virüs tedbirlerine yönelik üçüncü toplantı

Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının üçüncüsü Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında gerçekleştiriliyor.

30.03.2020 11:51 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:51
Adalet Bakanlığından korona virüs tedbirlerine yönelik üçüncü toplantı
Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının üçüncüsü Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında gerçekleştiriliyor.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Gül başkanlığındaki toplantı saat 11.00'de Dikmen Hakimevi'nde başladı. Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katılıyor. Bakan Gül'ün toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Abdulhamit Gül, Dikmen, Politika
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Haberler ›› Politika ››Adalet Bakanlığından korona virüs tedbirlerine yönelik üçüncü toplantı - Haberler

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