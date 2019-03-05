Adalet Bakanlığının Hazırladığı Yeni Ceza Sisteminin Detayları Belli Oldu

Adalet Bakanlığı "ceza adaleti" adı verilen yeni bir çalışma yapıyor. Ceza infaz sistemi ve denetimli serbestlik ile ilgili değişiklikler içerecek 64-65 maddelik çalışmada sona gelindi. "Ceza adaleti" sağlamaya dönük infaz sistemi ve denetimli serbestlik ile ilgili değişiklikler içerecek teklifte 65 yaş üstü yaşlılar ve 15 yaş altı çocuklar için bugüne kadar gündeme gelmemiş yeni infaz düzenlemeleri öngörülüyor.

MHP'nin şartlı ceza indirimi yasa teklifinin ardından gündeme gelen af tartışmaları sonrası AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Adalet Bakanlığınca yapılan çalışmada sona gelindi.

DENETİMLİ SERBESTLİKTE DEĞİŞİKLİK

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; Adalet Bakanlığı 64-65 maddeden oluşan çok geniş bir çalışma başlattı. Çalışmanın merkezinde ceza infaz sisteminde bazı suçlarda yatılan cezanın ½'ye düşürülmesi ve denetimli serbestlik süresinin 2 yıldan 3 yıla çıkarılması gibi düzenlemeler yer alıyor.

Ceza adaleti sağlama amacıyla başlatılan düzenlemede infaz sistemi kapsamında ilk kez hayata geçecek alternatif öneriler var. Bunlardan biri örgütlü suçlar haricinde 65 yaş üstü hükümlülerle ilgili. 65 yaş üstü cezası kesinleşmiş hükümlülerin cezasını cezaevi dışında, örneğin ev hapsi ya da kamuda çalışma gibi çekmesini öngören farklı alternatifler tartışılıyor.

15 YAŞ ALTI SUÇ İŞLEYEN ÇOCUKLARA BİR KERELİK AF

Üzerinde çalışılan bir düzenleme de 15 yaş altı suç işleyen çocuklarla ilgili. Edinilen bilgiye göre adam öldürme suçu dışında ilk defa suç işleyen çocuklarla ilgili kamu davasının açılmaması yolu aranıyor. Bu çocukların ifadesinin alınıp gönderilmesini öngören bu düzenlemede bazı organize suç örgütlerinin çocukları kullanabileceği risklerine karşı neler yapılabileceği çalışılıyor. Adalet Bakanlığındaki çalışmada kadınlara yönelik şiddet suçlarında cezaların arttırılması da gündemde.

TEPKİ ÇEKEN TEKLİF YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR

Ceza adaleti kapsamında yürütülen çalışmada AK Parti'nin daha önce Meclis'e getirdiği ama tepkiler üzerine geri çekilen çocuk yaşta evlilikler konusu da var. Çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında mağdur ve failin evlenmesi halinde cezanın ertelenmesini ya da hükmün geri bırakılmasını öngören düzenlemenin yeniden getirileceği konuşuluyor. Yaklaşık 3 bin 500 kişiyi ilgilendirdiği ifade edilen bu düzenlemede evlenme şartı ile geçmişe dönük olarak mağduriyetlerin giderileceği savunuluyor.

"MHP'NİN TEKLİFİYLE İLGİSİ YOK"

Meclis'e sunulan şartlı ceza indirimi teklifinin mimarı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Adalet Bakanlığında geniş kapsamlı bir çalışma yapıldığını bildiğini ama MHP teklifinin bununla ilgisi olmadığını söyledi. Adalet Bakanlığı çalışması ile MHP'nin teklifinin ayrı ayrı ele alınabilecek düzenlemeler olduğunu söyleyen Yıldız şunları ifade etti; "Bizim şartlı ceza indirimi teklifinin Adalet Komisyonu'nda görüşülmesini bekliyoruz. AK Parti'nin infazla ilgili düzenleme ve denetimli serbestlik süresinde değişiklik öngören düzenlemesi olursa bu da mahkumlar için iyileştirme olur. Bugün cezaevlerinde 271 bin kişi var. Kapasite üzeri 60 bin üstü mahkum var. 2019 yılında yapılacak cezaevi sayısı 15'i geçmeyecek. Eğer bizim teklifimiz ve AK Parti'nin getireceği infaz düzenlemesi ile denetimli serbestlik süresinin arttırılması gibi değişiklikler yapılırsa 150 bin kişi çıkar" dedi.

YARGITAY BAŞKANI'NA ELEŞTİRİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in "Affa karşıyım" açıklamasını da eleştirdi. Her ne kadar "kişisel görüşüm" dese de Yargıtay Başkanının bu konularda görüş bildirmesinin ihsas-ı rey olacağını belirten Yıldız, "Bizim teklifimiz şartlı ceza indirimi. İstisnaları var. 19 Mayıs 2018 tarihine kadar işlenen suçları içeriyor. Af ya da ceza indirimleri TBMM yetkisindedir. Biz bu teklifi oy kaygısıyla değil toplumsal ihtiyaç, zaruriyet olduğu için Meclis Başkanlığına sunduk" dedi.