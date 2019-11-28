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Adalet bebek, beşiğinde ölü bulundu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, annesi tarafından beşiğinde hareketsiz halde bulunan 1, 5 aylık Adalet A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

28.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:19Adalet bebek, beşiğinde ölü bulundu
EDİRNE'nin ilçesinde, annesi tarafından beşiğinde hareketsiz halde bulunan 1, 5 aylık Adalet A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Yenimescit Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde emzirdikten sonra beşiğine koyduğu bebeğini bir süre sonra kontrol eden anne Filiz A., bebeğin hareket etmediğini ve dudaklarının morardığını fark etti. Anne, hemen 112 Acil'i aradı. Adrese gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Hastane morguna konulan Adalet A.'nın cansız bedeni, savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, anne Filiz A.'nın ifadesine başvurdu.


- Keşanedirne

Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: DHA

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