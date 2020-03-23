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Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirler konusunda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül...

Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirler konusunda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında yapılan toplantı saat 11.00'de başladı.

23.03.2020 12:05 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:05
Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirler konusunda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül...
Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirler konusunda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında yapılan toplantı saat 11.00'de başladı. Toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş katılıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

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