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Adalet hizmetlerinde koronavirüs önlemleri toplantısı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin koordinasyon toplantısının ikincisi yapılıyor.

23.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:30
Adalet hizmetlerinde koronavirüs önlemleri toplantısı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin koordinasyon toplantısının ikincisi yapılıyor.
Ankara Hakimevinde saat 11.00'de başlayan toplantıya, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Adalet Bakan yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş katılıyor.
Kovid-19'a yönelik alınacak yeni tedbirlerin değerlendirildiği toplantının ardından Bakan Gül, açıklama yapacak.
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Kaynak: AA

Etiketler : Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

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