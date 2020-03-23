Adalet hizmetlerinde koronavirüs önlemleri toplantısı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin koordinasyon toplantısının ikincisi yapılıyor.Ankara Hakimevinde saat 11.00'de başlayan toplantıya, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Adalet Bakan yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş katılıyor.Kovid-19'a yönelik alınacak yeni tedbirlerin değerlendirildiği toplantının ardından Bakan Gül, açıklama yapacak.

Kaynak: AA