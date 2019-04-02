Adalet İnce Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız SİVAS DİVRİĞİ belediye başkan adayı olan Adalet İnce isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİVAS DİVRİĞİ ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Adalet İnce isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız SİVAS DİVRİĞİ adayı Adalet İnce kimdir? Bağımsız SİVAS DİVRİĞİ adayı Adalet İnce yüzde kaç oy aldı?

Adalet İnce Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız SİVAS DİVRİĞİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Adalet İnce DİVRİĞİ ilçesinde % 1,42 oranında oy almıştır. DİVRİĞİ ilçesinde % 1,42 oranında oy olan Adalet İnce adlı Bağımsız adayı toplamda 96 adet oy sayısına ulaştı.

SİVAS DİVRİĞİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.