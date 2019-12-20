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Adalet Komisyonu Başkanı Paça'yı kandırmaya çalışan şahıs gözaltına alındı

Kocaeli'de kendisini MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul'da bulunan özel bir üniversitede görevli profesör olarak tanıtan şahıs, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça'dan bir arsası nedeniyle açılan davanın sonuçlanması için yardım isterken gözaltına alındı.

20.12.2019 19:55 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:55 Adalet Komisyonu Başkanı Paça'yı kandırmaya çalışan şahıs gözaltına alındı
Kocaeli'de kendisini MHP Genel Başkan Yardımcısı ve 'da bulunan özel bir üniversitede görevli profesör olarak tanıtan şahıs, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça'dan bir arsası nedeniyle açılan davanın sonuçlanması için yardım isterken gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça'nın sekreterini arayan bir şahıs kendisini MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul'da bulunan özel bir üniversitede görevli profesör ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı olarak görev yaptığını belirterek, Adalet Komisyonu Başkanı ile görüşmek istediğini söyledi. Daha sonra tekrar telefonla sekreterliği arayan ve kendisini Prof. Dr. Şahin Duman olarak tanıtan şahıs, Kandıra ilçesinde bir köyden önceden tarla aldığını, bu tarlaya eşi için bağ evi yapacağını söyleyerek, bu arsa ile ilgili görülen bir davanın sonuçlandırılması için Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça'dan yardım istediğini ifade etti.
KOMİSYON BAŞKANININ ODASINA GİRİP YARDIM İSTEDİ
Bugün sabah saatlerinde tekrar Adalet Komisyonluğu Sekreterliğini arayan şahıs, öğlen saatlerinden sonra adliyeye gelerek Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça ile görüşmeye geleceğini söyledi. Daha sonra adliyeye gelen şahıs, Adalet Komisyonu Başkanı Paça'nın odasına girerek kendisini MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak tanıttı. Ayrıca bir Yargıtay Savcısının kendisinin akrabası olduğunu belirten şahıs, arsa ile ilgili olan davasının çözülmesi için Paça'dan yardım istedi. Şahsın hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine yapılan kontrollerde Prof. Dr. Şahin Duman diye birisinin olmadığı ve MHP'de bu isimde görevli kişinin olmadığı belirlendi. Daha sonra şahsın akrabası olarak belirttiği Yargıtay Savcısı telefonla arandı. Yargıtay Savcısı, şahıs ile ilgili, Şahin Duman isminde bir akrabasının olduğunu, ancak kendisi ile 15 yıldır görüşmediğini söyledi.
YALANI ORTAYA ÇIKINCA TUTUKLANDI
Daha sonra şahıs, görevleri ile ilgili belge gösteremeyince gözaltına alındı. 'Unvan gaspı', 'nüfuz ticareti yapmak' suçlarından gözaltına alınan şahıs, Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Alınan ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

İstanbul, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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