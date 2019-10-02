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Adalet Komisyonu yargı paketini görüşüyor

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) toplanan Adalet Komisyonu, yargı paketini görüşüyor.

02.10.2019 17:50Adalet Komisyonu yargı paketini görüşüyor
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) toplanan Adalet Komisyonu, yargı paketini görüşüyor.
Adalet Komisyonu, yargı paketi olarak bilinen Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, komisyonda bilgi verdi. Özkaya, fiilen 15 yıl avukat olarak çalışmış ve belirli suçları işlememiş olanlara yeşil pasaport verilmesinin kanuni nitelikte olduğunu belirterek, hukuk mesleğine sınav getirildiğini ifade etti. Özkaya, düzenlemeye göre avukat, hakim, savcı ve noter olmak isteyenlerin genel sınava gireceğini söyleyerek, 70 puan alanların mesleğe girme hakkı kazanacağını kaydetti. Özkaya, "Terörle Mücadele Kanunu'na getirilen hüküm Avrupa Birliği ile müzakerelerde gündeme gelen ifade özgürlüğünün altını çizen, netleştiren, eleştiri sınırları içinde kalan ifadelerin suç sayılmaması. Adliyelerimizde uzmanlarımız var. İhtiyaç olan uzmanlardan mahkemeler yararlanabilecek. Tutuklulukta geçen süreyi daha önce sınırladık" ifadelerini kullandı.
(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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