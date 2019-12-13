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Adalet Komitesi, Trump'a yönelik iki azil maddesini de onayladı

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik iki azil maddesini onayladı ve azil maddesi taslağını Temsilciler Meclisi'ne gönderdi.

13.12.2019 18:57 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:58Adalet Komitesi, Trump'a yönelik iki azil maddesini de onayladı

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik iki azil maddesini onayladı ve azil maddesi taslağını Temsilciler Meclisi'ne gönderdi. İki madde de 17'ye karşın 23 oy ile kabul edildi.

ABD Temsilciler Meclisi bugün, Başkan Donald Trump'ın azline yönelik "Görevini kötüye kullanma" ve "Kongre'nin işleyişini engelleme" maddelerini oylamak için toplandı. İki madde de 17 Cumhuriyetçi vekilin 'hayır' oylarına karşın 23 Demokrat vekilin 'evet' oylarıyla kabul edildi. Maddeleri içeren taslak önümüzdeki hafta Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylanacak. Dava taslağı, Temsilciler Meclisi'nden de geçmesi halinde Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve orada oylanacak.



Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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