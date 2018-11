27 Kasım 2018 Salı 20:46



27 Kasım 2018 Salı 20:46

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç , "09.45 kuralıyla" ilgili ÖSYM ile görüşmeleri sonrası bu yılki sınavlarda çok az sorun çıktığını söyledi.Malkoç, Kırklareli Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversite Konferansı"nda yaptığı konuşmada, adaletin insanı ve insanların oluşturduğu toplulukları bir arada ve ayakta tuttuğunu söyledi.Adaletin olduğu yerde huzurun, iyiliğin ve güzelliğin bulunduğunu ifade eden Malkoç, kamu denetçiliği kurumunun da vatandaş ile devlet arasındaki adalet ilişkisini tanzim etmeye yardımcı olan bir kurum olduğunu belirtti.İdarenin her türlü eylem ve işlemlerinin yargı denetiminde olduğunu aktaran Malkoç, yapıldığı düşünülen hatalarda, eksik ya da kusurlarda vatandaşların mahkemeye gitme yetkisinin bulunduğunu vurguladı.Mahkeme öncesinde devletin sunduğu bütün kamu hizmetlerinde yapıldığı düşünülen hatalarla ilgili ombudsmanlığa müracaat edilebileceğini anımsatan Malkoç, herkesin ulaşması kolay bir kurum olduklarını anlattı. Türkiye 'de 3 milyon kamu görevlisinin bulunduğunu hatırlatan Malkoç, şunları kaydetti:"Hizmetleri sunarken, kamu hizmetlerinde eksiklik, noksanlık olursa veya bu kamu hizmetlerini veren kamu hizmetlerinin kendilerinden bir kusur olursa mahkemeye gidebilirsin. İdarenin her türlü eylem ve işlemleri yargı denetimindedir. Ama Kamu Denetçiliği gibi bir kurum kuruldu. Devlet 'Mahkemeye gittiğinde dava ne kadar zamanda bitecek belli değil. 1 yıl mı, 2 yıl mı? Temyizi de sayarsan 3 yıl mı, 4 yıl mı? Harç parası ödeyeceksin, avukata para ödeyeceksin, pul parası ödeyeceksin. Mahkemeye gitmeden önce gel Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvur.' diyor.Emeği geçenlerin eline sağlık. Oy veren ve buna destek veren milletimize de teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim kurumumuz çok kolay ulaşılabilen bir kurum. Her alanda bize müracaat edebilirsiniz. Devlet, kamu hizmeti sunanlar diyor ki 'Biz bu hizmeti sunuyoruz. Eksiğimiz, noksanımız, hatamız varsa mahkemeye gitmeden önce gel bu Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvur.' diyor. Bize her türlü elektronik ortamdan ve mektupla ulaşabilirsiniz."ÖSYM'nin 2017 yılında "09.45'ten sonra sınava öğrencilerin alınmayacağı yönünde bir karar aldığını" anlatan Malkoç, bu kararın birçok öğrenciyi mağdur ettiğini belirtti. 2,5 milyon öğrenciyi ilgilendiren konuda 10 farklı müracaat aldıklarını bildiren Malkoç, şöyle devam etti:"Geçen yıl ki sınavda ÖSYM 09.45 diye bir kural koydu. Sınav 10.00'da başlıyor ama en geç 09.45'te geleceksin, eğer 14 kala gelirsen seni almam.' diyor. Bununla ilgili mağduriyetler yaşandı. Ağlayanlar, 'Sınava giremedim.' diye çırpınanlar oldu. Bize 10 kişi müracaat etmiş ama 2,5 milyon kişiyi ilgilendiriyor. Biz aldık müracaatı ÖSYM yetkililerini davet ettik, hata ve yanlış olduğunu söyledik.Yetkililer 10.00'da sınavı başlattıklarını ve sınavın düzenini kurabilmek için herkesin 10.00'a çeyrek varken gelmelerini istediklerini söyledi. 'Sınav düzeni kurulacaksa 10.00'a kadar gelirler ve 10.00'u çeyrek geçe başlatılır.' dedik. Doğruyu, yanlışlığı konuştuk ve sonradan bizim verdiğimiz karara ÖSYM uydu ama uyması için başkanın değişmesi gerekiyormuş. ÖSYM buna uydu ve bu sene çok az sorun çıktı."Malkoç, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.